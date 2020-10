Retrouvailles émouvantes entre Joseph et Eve, mariés depuis plus de 60 ans, après sept mois de séparation (vidéo)

À 80 ans, Joseph et Eve Loreth sont mariés depuis bientôt 61 ans, après s’être rencontrés à l’école. Ils ont donc l’habitude de passer leur temps ensemble depuis un bon bout de temps. Mais au mois de mars dernier, Joseph a été admis à l’hôpital et a dû être amputé d’une partie de la jambe. Une longue rééducation dans une résidence avec assistance a ensuite été nécessaire. Malheureusement, à cause de la pandémie de coronavirus, Eve n’a pas été autorisée à rendre visite à son mari en revalidation, rapporte ABC News.

C’est pourquoi durant 215 jours, soit environ sept mois, le couple de seniors se voyait uniquement à travers une fenêtre et se téléphonait tous les jours. Finalement, Joseph a pu sortir et retrouver sa femme dans leur maison de repos. Leurs retrouvailles émouvantes ont été filmées par un membre du personnel. La vidéo a immédiatement touché les internautes et elle cartonne sur les réseaux sociaux.

« Nous avons pu voir ces deux résidents amoureux se voir et s’embrasser pour la première fois depuis le début de la pandémie. Sortez vos mouchoirs ! », a ainsi écrit le centre sur Facebook, indique 7sur7. « Tu m’as vraiment manqué », dit Joseph à Eve, qui a été surprise par l’arrivée de son mari. « Tu m’as manqué aussi », lui répond-elle ensuite, avant de le prendre dans ses bras pour la première fois depuis de longs mois. « Je t’aime. Je ne pensais pas que j’arriverais un jour à venir ici. Tu m’as tellement manqué », a ajouté le mari. Un moment attendrissant empli d’amour et de tendresse.