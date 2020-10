Il était une fois le Bloomsbury Group

Vers 1905, les enfants de la très huppée famille londonienne Stephen commencent à organiser des soirées d’un genre particulier. Des enfants dont le nom d’artiste n’est inconnu de personne. Virginia Wolf, sa sœur Vanessa Bell et leurs frères Thoby et Adrian Stephen aiment se réunir le vendredi soir avec certains de leurs amis, Saxon Sydney-Turner, Lytton Strachey et Duncan Grant. Des soirées jugées décadentes pour la société de l’époque mais durant lesquelles les jeunes gens refont le monde, discutent d’art et de politique. Un groupe d’intellectuels, d’artistes qui sera plus tard surnommé...