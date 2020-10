À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «Meurtre à Colmar»

La compétition est désormais individuelle. Néanmoins, anciennes équipes et régions d'origine ont laissé des traces et certains ont du mal à choisir. Pourtant, il est indispensable de se faire des alliés car si les destinées sont individuelles, les stratégies passent par le groupe. Une surprise guette les candidats : deux d'entre eux seront éliminés ce soir.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La vengeance dans la peau, à 22h sur AB3 - Trois étoiles

de Paul Greengrass (2007)

Le troisième et dernier volet de la « Bourne Trilogy » adaptée des romans de Robert Ludlum est meilleure encore que les deux précédents, ce qui est vraiment tout dire.

Jusqu’en enfer, à 22h30 sur Tipik - Trois étoiles

de Sam Raimi (2009)

Les vrais bons films d’horreur sont devenus rares, autant que l’intérêt pour le genre d’un cinéaste d’envergure comme l’auteur de la trilogie « Spider-Man » qui en revient là à ses premières amours et avec un savoir-faire intact. Question technique, frissons, ambiance et dérision – y compris dans l’utilisation des effets spéciaux - la réussite est totale. Une réjouissance absolue pour les amateurs du genre, et même pour les courageux curieux. Allez, laissez-vous tenter pour une fois !

Les héritiers, à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

de Marie-Castille Mention-Schaar (2014)

Quoique non absent de clichés du reste quasiment inévitables, un bel hommage conjugué aux enseignants et aux victimes de la barbarie nazie tiré d’un fait réel survenu en France en 2009, lorsqu’une classe jugée « défavorisée »décrocha le premier prix au Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Benoît Brisefer : les Taxis rouges, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de Manuel Pradal (2014)

Plutôt tardive, cette adaptation lisboète (!) de la première aventure du héros de Peyo apparu dans les colonnes du journal de « Spirou » voici plus de 50 ans. En choisissant les décors et surtout les bagnoles d’époque, les producteurs ont toutefois fait le bon choix de la fidélité absolue à l’œuvre originale. Avec Gérard Jugnot en Dussiflard et Jean Reno en vilain Poilonez, sans compter Thierry Lhermitte, Hippolyte Girardot et Evelyne Buyle, le jeune Léopold Huet est décidément bien entouré. Volontairement naïf et incontestablement plaisant.

Quantum of Solace, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Marc Forster (2004)

Le deuxième Bond de l’ère Craig et prédécesseur immédiat de l’encensé « Skyfall » bénéficie d’une mise en scène ultra spectaculaire, avec en apothéose la séquence de bagarre siennoise qui est un bijou de précision et d’esthétique ! Trop proche de la « Bourne Trilogy », son scénario est malheureusement banal et son « méchant » sans relief, incarné à côté de la plaque par Mathieu Amalric.