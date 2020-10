À la télé ce soir: Jim Carrey dans «The Truman Show» ou «Les poupées russes»

Truman Burbank vit dans une station balnéaire qu'il n'a jamais quittée. Et pour cause : à sa naissance, il a été placé dans un village factice, peuplé de comédiens et de caméras qui le filment en permanence. Seul Truman ignore qu'il est le sujet d'un show télévisé. Un jour, il décide de quitter la ville...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

The Truman Show, à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Peter Weir (1998)

Le thème de la téléréalité poussé à son paroxysme : en matière de démonstration par l’absurde, l’ouvrage n’a pas pris l’ombre d’une ride. Pertinent mélange de comédie et de suspense, un film unique à l’image d’un Jim Carrey qui profita allègrement de l’occasion pour confondre tous ses détracteurs.

Le Hobbit : la bataille des cinq armées, à 20h sur AB3 - Deux étoiles

de Peter Jackson (2014)

Suite et fin de la deuxième trilogie produite par le cinéaste néo-zélandais d’après les tomes du vétéran de la Grande Guerre John Ronald Reuel Tolkien. Si on est fan d’images de synthèse, de maquillages au ciseau, de bébêtes immondes et d’aventures médiévales à caractère fantastico-sombrissime, c’est le film rêvé.

Midway (1re TV), à 20h30 sur Be1 - Deux étoiles

de Roland Emmerich (2019)

À l’image de Michael Bay qui a voulu refaire « Tora ! Tora ! Tora ! », Roland Emmerich s’est attaqué au film de Jack Smight datant de 1976. Moins réussi que le chef-d’œuvre de Richard Fleischer, ce dernier souffrait de l’utilisation bâclée d’images d’archives colorées. Avec le réalisateur teuton des « Independence Day » et « Godzilla », place aux images de synthèse qui recréent les vrais avions et les vrais navires. Et là, il est vrai, presque aucune fausse note. On n’évite pourtant pas les excès du procédé – les balles crépitant de partout… – ni un côté réducteur que le précédent ouvrage, bien plus didactique, évitait de façon remarquable. Une demi-réussite dont le côté spectaculaire ravira naturellement les inconditionnels d’effets spéciaux.

Jackpot, à 22h sur Plug RTL - Une étoile

de Tom Vaughan (2008)

L’une de ces nombreuses comédies US gentiment convenues, cousues de fil blanc, téléphonées à tous les étages et respectant à la lettre tous les codes d’un genre dont le but se limite généralement à constituer une « affiche ». Il s’agit en l’occurrence de Cameron Diaz et d’Ashton Kutcher. On ne peut pas dire que le couple en question fonctionne mal à l’écran, mais le manque d’originalité du script et le diamètre du raffinement des gags ne permettent jamais à ce pur produit de consommation de quitter le domaine des sentiers battus californiens où sont rassemblés tous les clichés possibles de l’ « American way of life » contemporaine.