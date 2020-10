À nouveau opéré du cœur, Arnold Schwarzenegger donne de ses nouvelles (vidéo)

Il y a deux ans, Arnold Schwarzenegger avait enduré une opération à cœur ouvert visant à remplacer une valve aortique qui avait été posée en 1997. Et comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux, l’acteur a subi une nouvelle opération du cœur. Mais à 73 ans, la star a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé.

« Grâce à l’équipe de la clinique de Cleveland, j’ai une nouvelle valve aortique pour accompagner la nouvelle valve pulmonaire de ma dernière opération. Je me sens merveilleusement bien et j’ai déjà fait une balade dans les rues de Cleveland, profitant de vos magnifiques statues. Merci à tous les médecins et infirmières », a-t-il écrit sur Instagram, en légende de deux photos, rapporte RTL.

Sur la première, on voit Arnold Schwarzenegger sur un lit d’hôpital, le pouce levé, signifiant que tout va bien. Sur la seconde, l’acteur pose devant les statues de Cleveland mentionnées dans son message.