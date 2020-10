«Diana ne savait pas tricher»

Le talent le plus impressionnant de la série « The Crown », c’est indéniablement de prendre en compte le souci du détail. Cela se traduit par la reconstitution le plus fidèle possible des décors et des costumes d’époque. Ainsi, s’il fut impossible de tourner au cœur du vrai Buckingham Palace, la cour de l’édifice comme ses pièces chargées d’histoire ont été reproduites dans leurs plus exacts détails en studio, dans des décors… de carton-pâte plus vrais que les vrais ! Il en va aussi de la fidélité historique. Depuis la saison 1 de cette série « vue à la Cour » (et...