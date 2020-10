Diana: son rêve, ses amours, sa tragédie

La quatrième saison de « The Crown » sera prochainement disponible. La famille Windsor va s’agrandir et accueillir un nouveau personnage : la future épouse du prince Charles.

Le 15 novembre prochain, Netflix dévoilera la quatrième saison tant attendue de « The Crown ». La série qui retrace les années de règne d’Elizabeth II ne cesse de surprendre par sa qualité et son réalisme. S’attardant autant sur la vie privée mouvementée des Windsor que sur l’évolution politique de la Grande-Bretagne, « The Crown » est un véritable cours d’histoire. Si les scénaristes ont parfois adapté la réalité ou imaginé certaines conversations de boudoir, la grande majorité des faits qui y sont relatés sont véridiques. Des costumes soignés, des décors majestueux,...