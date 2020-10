Dorian et sa compagne évoquent le difficile retour à la réalité pour l’aventurier après «Koh-Lanta»

Participant à l’actuelle saison de « Koh-Lanta » diffusée sur TF1, Dorian est l’un des candidats emblématiques du jeu d’aventure. Grâce à sa force, sa ténacité et sa détermination, il performe sur les épreuves. Impressionnant, le sportif arrive souvent en tête des épreuves. S’il est toujours présent à l’écran, le tournage est quant à lui terminé depuis un petit temps. C’est pourquoi le jeune homme est revenu sur son expérience dans « Koh-Lanta : les 4 Terres », lors d’une interview accordée au journal La Liberté, en compagnie de sa compagne, rapporte RTL.

Dorian a notamment évoqué son difficile retour à la réalité après sa participation. Après de nombreux jours à dormir par terre, ses premières nuits à l’hôtel, dans un vrai lit, ont été étonnamment compliquées. « J’avais le mal du lit », a-t-il expliqué. L’adaptation n’a pas été évidente pour le jeune homme, comme l’a avoué sa compagne Manon. Leur couple aurait d’ailleurs souffert de la situation.

« Dorian trouvait que tout allait trop vite et faisait du bruit. Il était physiquement là mais pas vraiment et il n’arrêtait pas de parler des autres aventuriers. Il avait besoin d’eux. J’avais envie de retrouver mon couple mais il a fallu le partager », a indiqué la jeune femme. Mais aujourd’hui, les amoureux ont retrouvé leurs marques et une certaine sérénité entre eux. Anciennement contrôleur de train, Dorian suit maintenant une formation en vue de devenir coach sportif, ajoute RTL.

La jeune femme a également donné son astuce pour camoufler la participation de son homme au tournage de « Koh-Lanta » ainsi que son absence auprès d’elle : « Je suis allée jusqu’à poster des photos sur Facebook de nous deux, prises avant l’aventure, pour faire croire que nous étions ensemble ».