Visite royale à la maison médicale de Molenbeek ‘La Passerelle’ en soutien aux soignants

À son arrivée vers 09h45, le Roi a été accueilli à l’extérieur par la bourgmestre de la commune Catherine Moureaux et un médecin. À l’intérieur, ils sont restés au rez-de-chaussée et ont traversé la salle d’accueil pour se rendre dans une salle de consultation, où plusieurs médecins et soignants, une assistante sociale et des responsables de ‘La Passerelle’ lui ont parlé des effets ressentis de la crise dans leur travail.

« Souvent les gens considèrent Molenbeek comme le mauvais élève de la classe, alors que, nous, on voit que c’est une population qui vit dans des situations très difficiles et qui est plutôt la victime de cette crise », souligne Charles Goethals, coordinateur de ‘La Passerelle’. « Autant sur le plan social que sur celui de la santé, ces gens souffrent beaucoup à cause de cette pandémie. (…) Il y a beaucoup de gens fragilisés et isolés dans la commune, qui comptent parmi nos patients, et on essaie de ne pas les oublier. Certains ne viennent plus aux consultations et on va proactivement les chercher, pour des raisons psychologiques plus encore que médicales. »

‘La Passerelle’ est une maison de santé multidisciplinaire avec entre autres des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des infirmiers, des dentistes, des psychologues et des promoteurs de santé. Ils s’occupent d’environ 4.000 patients qui résident à Molenbeek-Saint-Jean et Koekelberg.