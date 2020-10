«Good Girls» et «The Haunting of Bly Manor»: nos conseils streaming de la semaine (vidéos)

The Haunting of Bly Manor (série) – Netflix - Trois étoiles

La jeune Dani est engagée comme jeune fille au pair pour aller s’occuper nuit et jour de deux jeunes enfants, Miles et Flora, dans une maison perdue dans la campagne anglaise. Très vite, Dani va réaliser que des phénomènes étranges ont lieu au sein de la maison et que les deux enfants dont elle a la charge se comportent parfois bizarrement. Deux après « The Haunting of Hill House », Mike Flanagan et Netflix proposent une deuxième saison d...