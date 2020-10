Jean-Baptiste Guégan: «Toute ma vie, j’ai rêvé de rencontrer Johnny»

Celui qu’on a découvert comme « le sosie vocal de Johnny Hallyday » est en passe de devenir un artiste à part entière. Le succès de son premier album, qui s’est vendu à plus de 300.000 exemplaires, est là pour le prouver. Aujourd’hui, Jean-Baptiste Guégan va un pas plus loin et propose un disque plus personnel, pour « dire en chansons tout ce que je n’oserais jamais dire en paroles ». Il y parle de lui autant que de nous puisque, tous autant qu’on est, on partage cette envie de « rester le même ».

