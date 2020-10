Hugh Grant partant pour une suite de «Coup de foudre à Notting Hill», mais beaucoup moins romantique (vidéo)

On dirait que Hugh Grant en a marre des comédies romantiques… Dans plusieurs courtes vidéos diffusées par HBO sur Twitter le 26 octobre, l’acteur de 60 ans a répondu à quelques questions concernant sa carrière d’acteur, dont celle de savoir s’il voudrait encore jouer dans une comédie romantique. Sa réponse en a surpris plus d’un. Hugh Grant, qui joue actuellement dans la série « The Undoing » aux côtés de Nicole Kidman, a répondu qu’il se verrait bien tourner la suite de « Coup de foudre à Notting Hill », mais en beaucoup moins romantique.

« Je voudrais bien faire la suite d’une de mes comédies romantiques qui montre ce qu’il se passe à la fin de ces films. Pour prouver le mensonge terrible qu’ils représentent, en montrant une fin heureuse », a-t-il d’abord expliqué, précisant ensuite qu’il pensait à « Coup de foudre à Notting Hill », où il a joué avec Julia Roberts : « J’aimerais faire ce film avec Julia et moi, avec le déchirant divorce qui suit, avec les avocats vraiment chers, les enfants impliqués, des torrents de larmes ». « J’adorerais faire ça », a ajouté l’acteur en rigolant.

Au moins, nous voilà prévenus. Si la suite de « Coup de foudre à Notting Hill » est annoncée un jour, on saura à quoi s’en tenir !