Koh Lanta : une soirée riche en émotions

Au cours de la soirée, les candidats reçoivent une bouteille contenant une lettre de leurs proches. Comme Purepeople.com le rapporte, il leur est demandé de choisir deux candidats qui les représenteront et apporteront ces précieux papiers. C’est finalement Dorian et Jody, après un tirage au sort contre Alix, qui l’emportent.

Le parcours en 5 étapes

Le lendemain matin, les aventuriers sont invités à participer au parcours en 5 étapes. L’objectif : que les femmes en viennent à bout avec chacune un sac de trois kilos contre cinq kilos pour les hommes.

Lorsqu’un candidat est éliminé, il lui est demandé de céder sa charge à un membre de son équipe encore en lice.

Lola est la grande gagnante du jeu (Alix et Dorian faisant partie du top 3). Cette victoire lui permet de découvrir la beauté des coraux avec une spécialiste des fonds marins et de profiter d’un repas qu’elle choisit de partager avec Angélique.

Le reste de l’équipe pense en revanche à faire éclater le duo des deux filles. Selon Alix et Dorian, Lola a été avantagée lors du jeu.

L’épreuve d’immunité

Pour cette épreuve, les aventuriers doivent tenir « un palonnier en mettant leurs mains derrière eux, les bras tendus et le corps penché vers l’avant », explique Purepeople.com. Au plus la corde du palonnier s’allonge, au plus la position des candidats est inconfortable. Alexandra tombe la première et récolte ainsi une voix contre elle au conseil. Lola remporte finalement l’épreuve, en duel contre Alix.

Une dispute éclate ensuite entre Angélique et Brice. Angélique apprend qu’Alexandra n’était pas au courant du vote contre Alix (tandis que Brice avançait le contraire) et demande alors des comptes à son camarade. Brice s’agace qu’Angélique ne lui fait pas confiance.

L’éliminé

Si les noms d’Angélique, Alix, Fabrice et Jody ressortent le plus, c’est finalement Jody qui est éliminée. Elle décide alors de céder son vote noir à Alexandra.

TF1 diffusera le règlement de comptes qui s’est déroulé en fin de conseil la semaine prochaine. Et dans cet épisode, les candidats devront avancer en binômes.