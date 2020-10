Donald Trump «dégoûte» Melania selon une ancienne assistante du président (vidéo)

Omarosa Manigault Newman, assistante du président américain Donald Trump entre 2017 et 2018 et directrice du Bureau des relations publiques, s’est laissée aller à quelques confidences sur le plateau de l’émission britannique « Lorraine ».

Selon elle, le mariage du président et de sa compagne, Melania Trump est « étrange » : « Je suis très prudente lorsqu’il s’agit de commenter la dynamique d’un mariage, parce qu’on ne sait jamais ce qu’il se passe en privé, mais le mariage de Melania et Donald est étrange », a rapporté 7 sur 7. Et d’enchaîner : « Je connais ce couple depuis les prémices de sa relation. Ce que j’ai vu durant ces dix-sept dernières années vous donnerait le tournis. Parfois, ils s’apprécient, mais parfois, il la dégoûte. » Une évidence pour beaucoup de citoyens.

L’ancienne assistante se souvient également du dernier débat présidentiel de Donald Trump et Joe Biden, en présence de Melania. « Il a voulu toucher sa main et elle l’a envoyé promener. »