Confinement : excédé par les embouteillages, Yannick Noah jure mais garde le sourire (vidéo)

Les Français profitaient ce jeudi de leur dernière soirée de liberté avant le reconfinement et Yannick Noah n’en faisait pas exception. Pour l’occasion, la star de la chanson et ancienne gloire du tennis avait décidé d’emmener ses enfants à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Mais voilà, sur le chemin du retour, le monde sur les routes a quelque peu agacé le chanteur. Pris dans les embouteillages, ce dernier a publié une vidéo de 15 secondes sur Instagram dans laquelle il déclare sans perdre le sourire : « Argh ! Il n’a pas encore commencé ce put*** de confinement, mais j’en ai déjà plein les bur*** .»

L’artiste a également précisé les raisons de son humeur en légende : « Une heure et demie dans les embouteillages pour faire 1500 mètres. On s’accroche, humour, smile et fu** Covid. » Courage !