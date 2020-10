Sean Connery : les femmes qui ont partagé sa vie

Sean Connery n’est pas resté marié à la même femme tout au long de sa vie. C’est le 6 décembre 1962 qu’il épouse sa première compagne, l’actrice australienne Diane Cilento, de 3 ans sa cadette. Un an plus tard, le couple donne naissance à un garçon prénommé Jason (1963), lui aussi devenu comédien. Entre le fils et le père, les relations sont cependant tendues : « Je veux que Jason gagne sa vie par ses propres moyens et pas au crochet de son père », avait déclaré Sean Connery en 2007.

Onze ans après leur union, en 1973, Sean et Diane divorcent. Les rumeurs racontent que l’acteur ne s’investi pas suffisamment dans son mariage et serait infidèle. En 1965, il aurait d’ailleurs proposé un plan à trois à Carly et Lucy Simon sur son paquebot. Si l’actrice Carly avait refusé la proposition, Lucy l’aurait en revanche acceptée.