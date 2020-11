À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «La boîte à secrets»

Chacun garde des secrets, souvent profondément enfouis. Mais certains de ces secrets ne demandent qu'à resurgir. Le temps d'une soirée, placée sous le signe de l'émotion et pleine de surprises, Faustine Bollaert propose à Kendji Girac, Véronique Jannot et Serge Lama d'ouvrir enfin leur boîte à secret.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

007 Spectre, à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Sam Mendes (2015)

Revoilà James Bond confronté à son ennemi ancestral : le patron d’une organisation criminelle d’envergure mondiale appelé Spectre… Les scénaristes du 24e titre officiel de la plus grande saga ciné de l’histoire n’ont pas osé aller jusqu’à donner au prédisposé Christoph Waltz le nom de Blofeld pour incarner le malfaisant bonhomme au chat blanc jadis joué par les Donald Pleasence, Telly Savalas et Charles Gray à l’époque des Sean Connery et George Lazenby. C’est toujours aussi spectaculaire au niveau de la séquence d’ouverture et aussi désespérément dénué d’humour.

The Bookshop, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

d’Isabel Coixet (2017)

En choisissant d’adapter le roman de Penelope Fitzgerald, l’auteure catalane de « The secret life of words » rappelle à quel point son cinéma n’a pas de frontière. On se trouve là dans un contexte totalement british, et le résultat est digne de ce que le cinéma d’Albion a produit de meilleur dans le genre. En veuve de guerre courageuse et incapable du moindre mal, Emily Mortimer hérite sans doute du plus beau rôle de sa carrière, tout en nuance, face à une Patricia Clarkson parfaite en garce de haut vol et un Bill Nighy qui, à l’approche de la septantaine, est dans presque tous les bons coups du cru ! Meilleurs film, réalisateur et scénario adapté aux avant-derniers Goyas.

Peter et Elliott le dragon, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de David Lowery (2016)

L’expressive Bryce Dallas Howard et l’inaltérable Robert Redford se partagent l’alléchante tête d’affiche de ce remake modernisé du « Pete’s Dragon » de 1977 déjà estampillé Disney et réalisé par Don Chafrey, auteur de nombreux épisodes des « Destination Danger », « Chapeau melon et bottes de cuir » et autre « Prisonnier ». Quant au saurien ailé en images de synthèse, il est littéralement crac(h)ant. Un régal pour nos têtes blondes.

Skyfall, à 22h35 sur AB3 - Deux étoiles

de Sam Mendes (2012)

Oscars du meilleur montage sonore et de la meilleure chanson originale – exécutée par la sublissime Adele, et mélodiquement proche du « Diamonds are forever » de John Barry chantée par Shirley Bassey en… 1971-, l’avant-dernier des 007 a fait un immense tabac en salles, tournant définitivement la page Judi Dench et remballant une fois de plus à la ferraille la mythique Aston Martin DB5 de 1964 au terme d’une séquence finale dramatique. Un excellent film d’action ayant dépassé le milliard de dollars de recettes.