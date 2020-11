À la télé ce soir: «L’affaire Pélican» et «Mask Singer»

Trois nouveautés ont fait leur apparition dans cette deuxième saison, à commencer par le double personnage des Perroquets, qui ont un lien à l'écran, sur scène ou dans la vie. Ils chantent toujours ensemble et seront démasqués ensemble. Le Corbeau, lui, connaît l'identité de toutes les célébrités et donne des indices supplémentaires aux enquêteurs et aux téléspectateurs.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

American Beauty, à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Sam Mendes (1999)

Auréolé de cinq Oscars dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Kevin Spacey, ce drame familial mérite de garder son statut nonobstant la déchéance du susvisé, alors habitué aux personnages scabreux littéralement angélisés, du style de l’escroc faussement boiteux de « Usual Suspects » et du serial killer de « >Seven ».

Hors normes, à 22h sur Be1 - Trois étoiles

d’Olivier Nakache et Éric Toledano (2019)

Adulé par le public et une grande partie de la critique, le dernier film des auteurs des « Intouchables » a été barré aux Césars par « Les misérables » et « J’accuse », remportant néanmoins celui des Lycéens. Inspiré par le parcours vrai de deux éducateurs ayant dévolu leur existence aux cas les plus extrêmes de l’autisme, l’ouvrage est un plaidoyer bien pensé, bien construit et surtout très bien joué par la paire Cassel-Kateb, épatante. Voilà ce qu’on appelle tout simplement un beau film, dans tous les sens du terme.

Jack le chasseur de géants, à 20h sur AB3 - Deux étoiles

de Bryan Singer (2013)

Le très éclectique réalisateur des… « Usual suspects », « X-Men » et « Walkyrie » se lance cette fois dans le fantastique médiéval avec ce récit d’aventure bardé d’effets spéciaux à la Peter Jackson qui en mettent plein la vue. C’est un peu naïf et assez prévisible, mais surtout très spectaculaire, avec le flamboyant Nicholas Hoult, Ewan McGregor et le vétéran Ian McShane toujours en forme.

Underwater (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

de William Eubank (2018)

Ce remake sous-marin des deux premiers « Alien » est certes spectaculaire sur le plan technique, et d’une intensité horrifique digne de ses illustres prédécesseurs, mais aussi d’une laideur esthétique telle qu’il ne peut s’adresser exclusivement qu’aux inconditionnels du genre.

Voyage au centre de la Terre 2 : l’île mystérieuse, à 21h45 sur AB3 - Deux étoiles

de Brad Peyton (2012)

Josh Hutcherson est le seul rescapé du numéro 1 de 2008, dont l’esprit a été conservé en dépit du changement d’équipe. On craignait pourtant le pire avec Dwayne Johnson et Luiz Guzman en têtes d’affiche. Mais non<UN>: du bon cinéma.