Anniversaire: les plus belles reprises de la chanson d’Édith Piaf «Non, je ne regrette rien» (vidéos)

« Non, je ne regrette rien » est au départ une chanson composée en 1956 par Charles Dumont, avec les paroles de Michel Vaucaire. Alors que le compositeur était venu présenter la chanson à Édith Piaf, chez elle, la chanteuse lui a ouvert la porte en robe de chambre et en chaussures roses, car en raison de sa grande fatigue, elle pensait avoir annulé le rendez-vous. Après avoir joué le morceau à de nombreuses reprises, la star lui aurait déclaré : « Ne vous faites plus de souci jeune homme, cette chanson va faire le tour du monde », rapporte RTL.

Avant de pouvoir réaliser cette prédiction, Édith Piaf a enregistré pour la première fois la chanson le 10 novembre 1960, il y a exactement 60 ans. À l’occasion de cet anniversaire, voici un aperçu des plus belles reprises du titre désormais mythique.