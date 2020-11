Sortie d’hôpital envisagée pour Maradona mais aucune date n’a été annoncée

« Une décision que je ne peux pas partager pour le moment a été prise », a déclaré le Dr Lepoldo Luque interrogé par la radio argentine, La Red. « Nous en discutons avec la famille » et « tout est en accord pour que (la convalescence) se fasse dans une maison, dans le quartier Nordelta », à 30 km au nord de Buenos Aires. Le Dr Luque, qui est également neurochirurgien, a précisé que « la santé actuelle de Maradona est bonne » et qu’« il est prêt à quitter l’hôpital » sans toutefois préciser de date de sortie qui pourrait toutefois s’effectuer avant la fin de semaine. S’il s’installe à Nordelta, Maradona, 60 ans, sera proche de Gianinna, l’une des deux filles qu’il a eues avec Claudia Villafane, son ex-femme dont il a divorcé en 2003 après 27 ans de vie commune.

« L’idée est que Diego soit entouré par les personnes qui lui sont les plus proches car ce sont les liens qui pourront aider Diego à se rétablir, en plus du suivi psychologique et médical », a déclaré à la presse Carlos Diaz, psychologue et membre de l’équipe médicale qui le soigne à la clinique privée Olivos, dans la commune du même nom. « Nous évaluons les détails pour voir quelles mesures prendre, mais ce qui est clair, c’est que le traitement vient de commencer et que nous devons le poursuivre », a-t-il ajouté.