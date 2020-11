Wentworth Miller explique pourquoi il n’incarnera plus Michael Scofield dans « Prison Break »

Alors que les fans de « Prison Break » avaient toujours l’espoir qu’une sixième saison soit produite et diffusée, Wentworth Miller vient d’annoncer une mauvaise nouvelle, malgré les affirmations de Dominic Purcell, alias Lincoln Burrows. Cette saison tant attendue ne verra sans doute jamais le jour. Le comédien a en effet expliqué sur Instagram qu’il n’incarnerait plus le rôle de Michael Scofield dans la série. La raison ? En tant qu’homosexuel, il a choisi de ne plus jouer de personnages hétérosexuels, rapporte BFM TV.

« Je ne veux simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et racontées). Si vous étiez fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons… Je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif incarné par un homme gay… C’est votre problème », a écrit Wentworth Miller. Un message très clair adressé à ses fans.

L’acteur avait fait son coming-out en 2013, lorsqu’il avait refusé de participer Festival du film de Saint-Pétersbourg à cause du traitement infligé aux personnes homosexuelles par le gouvernement russe. Dans son post Instagram, Wentworth Miller a également témoigné de son soutien à la lutte contre l’homophobie et de l’importance du combat pour la représentation des personnes non-hétérosexuelles, ajoute BFM TV.