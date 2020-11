À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «La boîte à secrets»

Il ne reste désormais plus que huit aventuriers à s’affronter aux Fidjis. La finale approchant, chacun a bien conscience que les places sont chères. Les derniers candidats autrefois membres de la tribu rouge se sentent plus menacés que jamais, mais à Koh-Lanta, rien n’est jamais joué d’avance et certains pourraient bien se montrer particulièrement astucieux pour échapper à l’élimination. Le moyen le plus sûr d’y parvenir demeure toutefois se remporter l’épreuve d’immunité et le précieux totem qui permet à son détenteur d’être protégé lors du conseil.

Pour ce deuxième numéro de la saison, Faustine Bollaert accueille Anne Roumanoff, Amir et Vincent Niclo dans une nouvelle formule toujours plus festive. Chaque invité pourra découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Au programme : de plus grands tubes, un invité mystère dont il faudra découvrir l'identité, mais aussi une plongée dans les archives des invités.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Queen » à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

Le portrait que dresse l’auteur des « Liaisons dangereuses » de la Cour d’Angleterre et des rapports avec l’opinion publique et la politique est tellement saisissant de réalisme que, depuis, on a tendance à confondre Sa Gracieuse Majesté avec Helen Mirren, l’actrice qui l’interprète de façon impériale. Du vrai grand cinéma.

« The Amazing Spider-Man : le destin d’un héros », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

L’univers du héros de la Marvel s’assombrit dans cette suite techniquement bien ficelée mais sans réelle surprise en dehors d’une disparition pas vraiment attendue. Comme le « ménage » n’a pas été entièrement fait, on se quitte sur l’annonce du numéro 3 initialement attendu pour… 2016, mais qui ne verra jamais le jour, vu qu’un autre « reboot » a reversé l’homme-araignée chez les « Avengers ».

« Salt », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Auteur des deux adaptations de Tom Clancy jouées par Harrison Ford (« Jeux de guerre » et « Danger immédiat »), de « Bone Collector », de « Calme blanc » et de « Quite American », le réalisateur australien retrouve une fois de plus son domaine de prédilection avec ce thriller d’espionnage « à l’ancienne » sans vraie surenchère au niveau des effets spéciaux ni invraisemblances outrancières. Avec Angelina Jolie en tête d’affiche, on s’attendait pourtant au pire.

« Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn », à 20h30 sur Be1 - Deux étoiles

Avec ce « spin-off » de « Suicide Squad », voici la réponse féminine de DC Comics aux « Deadpool » de la Marvel : momifié par le maquillage et l’attirail de très mauvais goût affublant Margot Robbie, une parodie trop déjantée et un peu trop affirmée.

« Vendredi 13 », à 22h20 sur Plug RTL - Deux étoiles

Cette sorte de remake de la géniale série B des années 80 remonte aux sources de l’horreur en mixant vaguement les trois épisodes originaux. Bien que l’horreur pure soit naturellement présente, l’ouvrage est plus souvent drôle, (in)volontairement ou non, multipliant citations cinéphiliques et situations téléphonées.