Elle a longtemps fait rêver avec ses défilés, ses anges en dentelle et ses chorégraphies tape-à-l’œil. Mais le vent a tourné pour « Victoria’s Secret ». Les 350 magasins exclusifs des États-Unis sont à céder. On en a fermé un certain nombre. Au niveau belge, la mini-boutique de l’aéroport de Zaventem a disparu elle aussi, emportée par la crise sanitaire mais plus encore par un changement d’époque. Le 14 mai dernier, son fondateur historique, Leslie Wexner, se retirait. L’homme d’affaires de 82 ans a jugé plus prudent de s’effacer. Et pour cause : on lui reproche une amitié...