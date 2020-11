En Floride, un alligator géant se balade sur un terrain de golf et fascine la toile (photos et vidéo)

Certains croient à un montage, à une créature sortie d’un film quelconque ou de l’imaginaire d’un internaute créatif. Il n’en est rien : l’alligator repéré ce 11 novembre en train de traverser un terrain de golf en Floride est bel et bien réel. Il a été filmé par le golfeur professionnel Tyler Stotling. Rapidement, la vidéo est devenue complètement virale sur les réseaux sociaux. L’animal a également été authentifié par le météorologue de WINK News Matt Dewitt, qui en a publié des photos, comme le pointe le Huffington Post.

Rapidement, les internautes se sont emballés au sujet de cet alligator gigantesque. Les experts, eux, sont plus mesurés, comme le pointent nos confrères. « De nos jours, tout peut être truqué ou modifié d’une manière ou d’une autre. Mais honnêtement, cela semble assez légitime », raconte Brandon Fisher du parc Gatorland d’Orlando. Il note également qu’une marche haute est possible pour les alligators qui se lèvent avec « les jambes entières complètement écartées ». Dès lors, la taille peut impressionner d’autant plus.

Un chercheur sur les reptiles basé en Floride estime, lui, que la taille du spécimen en question est « difficile à mesurer ». Sur Twitter, David Steen explique que « l’alligator peut sembler plus gros qu’il ne l’est vraiment. Je pense aussi que beaucoup de gens n’ont pas pour habitude de croiser un tel animal marcher en plein air ». « Cette vidéo n’a rien d’anormal. C’est un alligator de bonne taille prêt pour une promenade ». En Floride, il y aurait deux millions d’alligators. Et visiblement, certains sont plus costauds que d’autres.