«Problème technique»: RFI publie des dizaines de nécrologies de personnalités écrites avant leur mort

Panique chez RFI et un hashtag #Boulette plutôt justifié. Plusieurs lecteurs de Radio France International ont signalé sur Twitter ce lundi 16 novembre que des articles nécrologiques ont été diffusés sur le site web du média d’information, alors même que les personnalités concernées ne sont pas décédées. Brigitte Bardot, Bernard Tapie, Jean-Paul Belmondo, Laurent Fabius, Alain Delon, Robert Hossein, Bernadette Chirac… La liste des nécrologies qui ont fuité sur la toile est très longue.

La pratique, elle, choque plusieurs internautes qui regrettent que des papiers évoquant la mort de personnalités soient préparés en amont de leur décès. Écrire une nécrologie avant que la célébrité ne s’en aille est une méthode courante des rédactions du monde entier, pour permettre de réagir au plus vite. Évidemment, les articles en question ne doivent pas être publiés. RFI a rapidement réagi et a supprimé tous les articles. Désormais, une erreur 404 apparaît lorsque l’on cherche à cliquer sur les articles encore présents sur Google. Certains internautes notent que les papiers sont encore disponibles via une manipulation informatique.

Toujours est-il que l’affaire met RFI dans d’inconfortables draps. Le média s’est exprimé sur Twitter : « Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu’à vous qui nous suivez et nous faites confiance ». Sur le réseau social aux 280 caractères, l’affaire continue par contre de battre son plein.