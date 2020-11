États-Unis: le plan de bataille de Joe Biden

Le « Président élu » prêtera serment le 20 janvier 2021 afin de devenir le 46e président des États-Unis. En attendant, Joe Biden doit ronger son frein et regarder son adversaire et actuel Président continuer à revendiquer sa victoire et poursuivre sa politique comme si de rien n’était. Fidèle à son habitude, Donald Trump renouvelle son entourage dès que celui-ci discute ses ordres. Il vient ainsi de nommer Christopher Miller, un de ses fidèles, comme secrétaire à la Défense, en lieu et place de Mark Esper, qui a eu le tort de s’opposer publiquement en juin au déploiement de l’...