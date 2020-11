«Il se bat»: un proche de Michael Schumacher donne des nouvelles encourageantes de l’ancien pilote

De temps en temps, des informations arrivent au sujet de la santé de Michael Schumacher. Victime d’un accident de ski en 2013, l’ancien pilote de Formule 1 est largement protégé par ses proches qui, depuis sept ans, ne livrent des nouvelles de lui que très sporadiquement et sans entrer dans les détails. Rebelote avec une courte intervention de Jean Todt, l’ancien patron de Michael Schumacher au sein de l’écurie Ferrari, comme l’épingle Sudpresse.

En marge du record de Lewis Hamilton qui a effacé Schumi du tableau des records de titres mondiaux, Jean Todt a déclaré ceci au sujet du géant allemand de la Formule 1. Alors même que le fils Schumacher tente de prendre la relève sur les circuits à grande vitesse : « Il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent. Il est très bien entouré et confortablement installé. On est ravi d’avoir de nouveau un Schumacher au plus haut niveau de la compétition ».