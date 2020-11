Les bienfaits de la bienveillance

C’est le concept à la mode pour le moment. On en entend parler partout, dans tous les sens et on a l’impression de savoir ce que c’est. Pourtant, derrière ce simple mot se cache une réalité plus complexe qu’il n’y paraît, avec un impact sur notre relation à autrui mais également sur notre relation à nous-même. Au dictionnaire, la bienveillance se définit comme « une capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d’une manière désintéressée et compréhensive ». Il s’agit donc d’une aptitude d’acceptation et d’ouverture envers notre entourage, sans...