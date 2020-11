Elle anime depuis cet été « Le grand quiz » sur les ondes de RTL France aux côtés de Bruno Guillon. Un rêve d’enfant qui se réalise… et une vie qui s’organise entre Paris et Bruxelles.

Comment gérez-vous votre quotidien entre Paris et Bruxelles en cette période de confinement ?

Je me déplace toujours avec des attestations, je me mets en quarantaine quand je le peux, je vais à Paris en voiture plutôt qu’en train pour croiser un minimum de monde. Et puis, à RTL France, ils sont très rigoureux. Comme ici à Bel RTL d’ailleurs. On fait très attention.

Lorsqu’on vous a proposé de rester sur RTL France après l’...