L’homme qui incarnait Casimir, Régis Fassier, est décédé

C’est une page qui se tourne pour les nostalgiques des années 1970-1990. L’interprète du « monstre gentil », Régis Fassier, est décédé. C’est la page Facebook de Casimir qui en a fait l’annonce ce mercredi soir. Il avait seulement 56 ans. Pour l’occasion, un hommage lui a été rendu sur les réseaux sociaux.

Un passionné de marionnettes

La page officielle du personnage a ainsi déploré la perte de « son plus grand enfant ». « Régis Fassier savait depuis son plus jeune âge qu’il appartenait au monde des marionnettes. […] Il a donné vie à de nombreux personnages pour la télévision, le spectacle, les parcs d’attraction… Et c’est tout naturellement qu’il s’est glissé dans la peau de Casimir et Hippolyte avec la bienveillance d’Yves Brunier. Nous pensons très fort à celui qui a apporté son expérience et son dynamisme au domaine artistique, à sa famille et à tous ses amis », y est-il écrit, sans donner plus de précisions sur les raisons de sa mort.

Ce texte s’accompagne d’une vidéo qui montre le marionnettiste avec plusieurs costumes de personnages célèbres. Mais le plus célèbre d’entre eux est sans doute Casimir. A l’origine, c’est Yves Brunier, créateur du personnage, qui se chargeait de l’incarner. Mais lorsqu’il a fallu le remplacer, Régis Fassier a pris sa place. La voix était différente, mais l’esprit est toujours resté là.