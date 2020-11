Éliminations dans «Mask Singer»: une animatrice télé et un ancien sportif démasqués (vidéos)

Deux nouveaux noms viennent s’ajouter à la liste des personnalités démasquées, après avoir été éliminées, dans cette deuxième saison de « Mask Singer », l’émission de TF1 qui mêle chant et people. Ce samedi 21 novembre, le cinquième épisode a révélé qui se cachaient derrière les costumes du requin et de l’araignée.

Pour l’heure, les téléspectateurs avaient pu découvrir les personnalités suivantes : Valérie Damidot, Dave, Itziar Ituno – qui joue Lisbonne dans « La Casa de Paapel » –, les frères Bogdanoff, Laure Manaudou, Frédérique Bel, Djibril Cissé ou encore Liane Foly. À cette longue liste s’est ajouté l’ancien footablleur professionnel passé par l’Olympique de Marseille, Basile Boli. Déguisé en requin, il avait notamment interprété « Sex Bomb » de Tom Jones.

Pour le reconnaître, les enquêteurs avaient eu droit à des indices plutôt alambiqués : il a écrit et fait de la musique, il a une carrière politique et a reçu la Légion d’honneur. Kev Adams et ses acolytes avaient aussi été informés que l’homme derrière le requin avait fait partie de la troupe des Enfoirés. Et c’est donc finalement Basile Boli, déjà passé par « Danse avec les stars », qui a été découvert.