Aux États-Unis, un homme sauve un chiot coincé dans la gueule d’un alligator (vidéo)

Il lui en a fallu du courage… Sur une vidéo étonnante diffusée sur le réseau social Tik Tok et relayée par RTL Info, on voit un homme sortir d’un étang en tenant un alligator dans ses mains. Cet Américain n’a pas hésité à sauter dans l’eau après avoir remarqué qu’un chiot était devenu la proie du reptile et était coincé dans ses crocs.

Au bord de cet étang de Floride, l’homme a alors ouvert la gueule de l’alligator, prenant ainsi un risque pour sa propre santé. La manœuvre a permis au chiot, qui semble hurler de douleur sur les images, de fuir dès que c’était possible.