Pour célébrer leurs noces de fonte, Elizabeth II et Philip dévoilent une photo inédite prise au château de Windsor

Dans la « Oak Room » du château de Windsor, Eliabeth II et le prince Philip prennent la pose. Ce vendredi 20 novembre, la reine de 94 ans et le prince âgé de 99 ans fêtent leurs noces de fonte, ce qui correspond à 73 ans de mariage comme le note BFMTV. Sur ce cliché diffusé pour cette occasion sur les réseaux sociaux de la couronne britannique, ils sont assis sur un canapé. Ils sont en train de lire une carte d’anniversaire confectionnée par leurs petits-enfants, George, Charlotte et Louis.

Le cliché a été pris par le photographe Chris Jackson plus tôt dans la semaine. C’est dans le château de Windsor que la reine et son mari ont élu domicile depuis que le confinement est de mise en raison de la crise du coronavirus.