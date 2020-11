Cannabidiol contre l'insomnie: la polémique

Le cannabidiol, ou « CBD » en abrégé, est l’un des deux composants du cannabis. Il est celui qui produit des effets relaxants, tandis que le tétrahydrocannabinol, « THC », se révèle celui des deux qui est psychoactif. Bref, le CBD ne fait pas planer. Pour le produire, on procède comme on le fait pour certaines fleurs ou pour certains légumes. On croise des variétés de façon à augmenter la présence d’une molécule aux dépens de l’autre. Pour être légal, le CBD ne doit présenter que d’infimes traces de THC. Selon la législation belge, pas plus de 0,2 %. À titre de...