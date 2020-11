Une fillette sauve un petit requin en le manipulant à mains nues (vidéo)

Alors qu’elle se promène sur une plage de Tasmanie en compagnie de ses enfants, une maman a assisté à une scène surprenante. Sa fille de 11 ans, Billie, aperçoit un petit requin coincé entre des rochers, indique RTL.

Sans hésiter, la fillette vole à son secours sans aucune crainte. Elle s’approche, le saisi à mains nues, le glisse sous son bras avant de gravir quelques rochers glissants et de remettre l’animal à l’eau plus loin, en sécurité.

« Sans me dire ce qu’elle faisait, elle a juste décidé d’agir et de prendre le requin qui était coincé », a confié sa maman Abby à la chaîne de télévision ABC news. Celle-ci explique le geste de Billie par sa passion pour les animaux. En effet, depuis toute petite, la fillette est sensible à la cause animale. Il était donc naturel pour elle de venir en aide au requin en difficulté.