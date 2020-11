Claude François: et si le chanteur avait survécu?

Le 11 mars 1978, Claude François sort indemne de sa salle de bains. Et son parcours se poursuit sur les chapeaux de roue ! C’est ce que Éric-Antoine Verheyden a imaginé.

Après avoir travaillé successivement dans l’événementiel, l’imprimerie, la communication, Éric-Antoine Verheyden s’est lancé avec bonheur dans le monde merveilleux du livre, avec une double casquette : auteur et fondateur de sa propre maison d’édition, Pharaos Éditions. Qui vient de publier un ouvrage que signe lui-même ce grand admirateur de Cloclo, « Claude François – Plus vivant que jamais ». L’idée de départ : et si le chanteur des « Magnolias » avait survécu, que serait-il devenu ? Entretien.

Éric-Antoine...