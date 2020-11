«Amour, gloire et beauté»: en plein Covid-19, sur le tournage de la mythique série américaine

Au moment du tournage, si les comédiens maintiennent une distance de plus de 2 m entre eux, on multiplie également les zooms et les subterfuges techniques. - Prod.

« On ne peut pas faire cette série sans tourner des scènes d’amour », prévient Heather Tom. Et pourtant ! Depuis l’arrivée du Covid-19, même pour « Amour, gloire et beauté », dont elle est l’une des héroïnes, tout a changé. Avec 250 épisodes par an et plus de 8.000 au total depuis ses débuts sur les écrans en 1987, le programme est devenu une véritable institution aux États-Unis, en France et dans le monde. C’est tout simplement l’une des séries les plus regardées sur la planète et... la poule aux œufs d’or de la chaîne CBS avec 99...