Koh Lanta: Problèmes de foie, cauchemars… le retour à la réalité très violent de Dorian

Eliminé à l’issue de l’épreuve d’Orientation, Dorian a fait son grand retour en France auprès de ses proches. Un retour « très violent » dont il fait part à PurePeople dans une interview exclusive : « À mon retour, mes proches m’ont trouvé très fatigué, affaibli. Ils ont tout de suite compris que j’avais vécu quelque chose de très intense », explique-t-il. « Psychologiquement, mentalement j’étais ailleurs. Une partie de moi était restée sur l’île. En France, les gens parlaient vite, fort, il y avait le bruit des voitures… J’ai été vraiment perturbé. J’ai fait des prises de sang, j’avais des problèmes de foie. Le retour a été vraiment très très violent. J’ai fait des cauchemars, la nuit je me réveillais en me demandant où j’étais… C’est vraiment incroyable. J’ai mis un mois à me remettre, ensuite j’ai repris le sport et puis le confinement a aidé aussi. »

Le candidat est également revenu sur les soucis de santé auxquels il a été confronté pendant l’aventure. « J’étais démonté de partout, j’étais en kit », se souvient-il. « Je me suis fait une contusion aux côtes, j’avais un strap. C’était très très douloureux. C’était très compliqué pour dormir, faire des mouvements. Je ne sais même pas comment je me suis fait ça. » Il affirme cependant que cette blessure ne l’a « en aucun cas handicapé » dans son jeu. Le médecin aurait également estimé qu’il n’y avait « rien de grave ».

Le Français s’est également coupé le nez et brûlé à la machette : « Je me suis fait piquer par trois guêpes pendant que je ramassais du bois. J’ai voulu enlever le venin. On m’avait dit qu’il fallait brûler avec du bois et aujourd’hui j’ai deux grosses brûlures ! Je n’étais plus du tout lucide. »