RTL-TVI et Netflix s’associent pour livrer six épisodes qui décortiquent l’affaire Wesphael. Drame humain, procès ultramédiatisé, acquittement et vies fracassées : le documentaire ne fait l’impasse sur aucun pan du dossier. Et Bernard Wesphael en personne joue un rôle prépondérant dans la série ! Les deux premiers épisodes sont à découvrir ce mercredi 2 décembre à 20h05 sur RTL-TVI.