À la télé ce soir: enquête sur le mystérieux «Banksy» ou «Un mensonge oublié» (vidéo)

Policiers, journalistes, scientifiques, opinion publique et amateurs d’art en tous genres, beaucoup rêvent de révéler l’identité de la star planétaire du Street Art, Bansky. Ce documentaire relate la frénésie générale qui entoure cette célébrité sans visage. Avec les témoignages de ceux qui le connaissent et ont travaillé avec lui, mais aussi de ceux qui l’exploitent, le traquent, le réclament. Bansky surgit avec ses graffitis toujours là l’on ne l’attend pas et ses œuvres peuvent très vite devenir des pièces intemporelles de culture urbaine.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Hunger Games : la révolte, 1re partie, à 20h0 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Francis Lawrence (2014)

On change radicalement de décor par rapport aux deux premiers épisodes. L’action se passe majoritairement dans les bunkers du District 13 et du Capitole, autant d’endroits glauques à souhait, à l’image d’un script dramatique au possible, bien dans la lignée de la grande majorité des films de super-héro(ïne)s contemporains. L’avant-dernier long métrage sert surtout à faire patienter jusqu’au bouquet final en compagnie de Jennifer Lawrence et de Donald Sutherland désormais opposés jusqu’à ce que mort s’en suive…

Looper, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Rian Johnson (2012)

Si on accepte l’hypothèse complètement loufoque de ce thriller fantastique, on peut se laisser séduire par les pérégrinations assez romantiques de Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis et la toujours belle Emily Blunt.

The Island, à 22h05 sur AB3 – Deux étoiles

de Michael Bay (2005)

La première moitié de l’ouvrage renoue avec le cinéma de science-fiction classique du style « La planète des singes » et « Soylent Green », tandis qu’on bascule ensuite carrément dans le film d’action hollywoodien contemporain avec toute la surenchère de cascades et d’effets spéciaux et, pour couronner le tout, un « final » directement inspiré par la saga James Bond : un agréable « clonage de détente » quand même.

Pompéi (1re TV), à 20h30 sur BE1 – Une étoile

d’Anna Falguères et John Shank (2019)

Vaguement inspiré par la vogue post-apocalyptique contemporaine et sans doute également aussi par « La dernière séance », le chef-d’œuvre de Peter Bogdanovich, ce récit dépouillé à l’extrême reste dans le vague quasiment absolu jusqu’à sa séquence finale tout aussi opaque. De quoi rester sur sa faim, en dépit de quelques belles images et du charme naissant de Garance Marillier.

Wolverine ; le combat de l’immortel, à 23h15 sur C8 – Une étoile

de James Mangold (2013)

Sombre et torturé à l’image de son héros déphasé, ce détour très « bondien » en décors nippons ne restera dans les mémoires qu’à titre annonciateur du « reboot » très réussi de Bryan Singer, « Days of Future Past » apparu sur nos écrans fin mai.