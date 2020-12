Carla Bruni: «Mélanger le personnel et l’intime, je laisse ça aux Kardashian»

Le dernier album de Carla Bruni, avec des chansons originales et non des reprises, datait d’il y a sept ans déjà. Un septennat qui, justement, n’aura rien de présidentiel et à l’issue duquel elle revient avec un disque qui porte son nom, tout simplement. On y découvre quelques chansons «enregistrées comme si on les jouait devant nous» et une écriture plus affûtée encore, qui fait de Madame Sarkozy une conteuse définitivement redoutable. Même si se raconter ne signifie pas pour autant sacrifier de ce qui est privé et donc infiniment précieux.

