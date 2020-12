À raconter aux enfants: l’histoire de Saint Nicolas

Par Aurielle Marlier et Alain Jourdan le Clercq

Saint Nicolas est un très, très vieux monsieur, reconnu pour sa grande générosité envers les jeunes enfants. Il s’agit d’un évêque, c’est-à-dire un homme de religion (ce qui explique qu’il porte une mitre). On lui attribue d’ailleurs de nombreux miracles dont le plus célèbre d’entre eux est le suivant.

On raconte qu’au Moyen Âge, il y a plusieurs siècles d’ici, trois enfants perdus, prénommés Claudon, Philippe et Jacques, se réfugièrent chez un méchant boucher qui les tua, les découpa en morceaux et les mit dans un saloir où ils restèrent durant sept...