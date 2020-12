Un tour de France des retrouvailles

Jouer en plain air dans une tournée des villes et des villages pour « revenir aux sources ». - FR2

Sortir de chez soi. Recréer des liens. Profiter de la levée du premier confinement pour partir en concert aux quatre coins de la France. Gautier Capuçon a agi de la sorte l’été dernier. Il a pris son van, embarqué sa femme et ses feux filles de 7 et 10 ans et a sillonné les routes de l’Hexagone. Si tu ne vas pas à la musique, la musique viendra à toi. Le premier confinement, expérience inédite dans notre histoire sociale récente, avait déjà mis en évidence la solitude de beaucoup d’entre nous. La fermeture des lieux de culture a aggravé le constat. Le violoncelliste a contré ce repli sur...