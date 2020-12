L’acteur Elliot Page, star du film «Juno», fait son coming out trans: «Je demande de la patience»

Elliot Page confie aussi ses peurs : les insultes, les blagues inutiles ou pire, la violence. Il rappellent qu’au moins 40 personnes trans ont été tuées en 2020 aux États-Unis. Et de lancer un message au monde politique : « À tous les leaders politiques qui travaillent à criminaliser les soins pour les personnes trans et à nier notre droit à exister (...) Vous avez du sang sur les mains ». Sur une note plus personnelle, il ajoute : « Je demande de la patience, ma joie est réelle mais elle est aussi fragile ».

Anciennement connu sous le prénom Ellen, Elliot Page est marié à la danseuse Emma Porter, qu’il remercie pour son soutien. L’acteur, connu pour ses rôles dans « Juno » ou la séri eNetflix « Umbrella Academy », écrit ceci : « Je ne peux pas exprimer à quel point il est remarquable d’aimer assez enfin qui je suis pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant ».