Le prince Harry en deuil après le décès de sa marraine

Le prince Harry endeuillé : l’époux de Meghan Markle a perdu un être cher en la personne de Lady Celia Vestey, qui n’était autre que sa marraine. Elle était par exemple présente au mariage d’Harry et Meghan en 2018 et souhaitait entretenir une vraie relation avec son filleul alors que celui-ci compte six parrains et marraines, comme le rappelle RTL.

Lady Vestey est décédée à l’âge de 71 ans, « soudainement mais sereinement », comme l’a annoncé son époux, l’homme d’affaires multi-millionnaire Samuel Vestey. Cette proche de la reine Elizabeth II et du prince Charles laisse derrière elle trois enfants âgés de 37, 35 et 29 ans. Le prince Harry leur a adressé ses pensées et ses condoléances, comme le révèle le Daily Mail.