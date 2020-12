Pour la première fois depuis les années 80, la reine Elizabeth II va rester à Windsor pour Noël

Le couple royal passe traditionnellement les fêtes de fin d'année dans leur résidence de Sandringham, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), où il est rejoint par d'autres membres de la famille. Mais face à la situation sanitaire, la souveraine de 94 ans et son époux de 99 ans, à la santé fragile, ont décidé de rester dans leur résidence située en périphérie de Londres. « Après avoir examiné tous les conseils appropriés, la reine et le duc d'Edimbourg ont décidé de passer cette année Noël tranquillement à Windsor », a indiqué un porte-parole de Buckingham Palace.

En raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip passeront cette année Noël « tranquillement » au château de Windsor, pour la première fois depuis plus de trente ans, a annoncé ce mardi 1er décembre Buckingham Palace.

Confinement royal

Lors de la première vague du nouveau coronavirus, la souveraine et son époux avaient mis en pause leurs engagements publics et s'étaient confinés dans leur résidence de Windsor. Ils s'étaient ensuite rendus au château de Balmoral pendant l'été, suivant la tradition. Avec plus de 59.000 morts et 1,5 million de cas positifs au virus, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie.