«Nous venons ici vous dire au revoir»: le groupe Thérapie Taxi se sépare

« Nous venons ici vous dire au revoir ». C’est par ces mots que le groupe de musique français a annoncé sa séparation à tous ses fans ce jeudi soir. « Après avoir donné sept années de nos vies à Thérapie Taxi, nous avons besoin de grandir autrement, dans un autre cadre », ont expliqué sur Twitter Adélaïde, Raphaël, Renaud, Vincent et Ilan, les cinq membres.

Le groupe français s’était surtout fait connaître chez nous en 2017, lorsque le tube « Hit Sale », extrait de son premier album, avait fait son apparition sur les ondes. Un gros succès en Belgique, notamment car Roméo Elvis y participait.

Si l’aventure de Thérapie Taxi s’arrête, ses membres n’ont « pas de tristesse, pas de regrets » mais bien « une somme de souvenirs impérissables et une gratitude infinie pour toutes celles et ceux qui ont rendu ça possible ». « Enregistrer des albums, parcourir la France et surtout jouer devant des milliers de personnes, tout ça c’est un rêve rare que nous avons eu la chance de toucher du doigt. Jamais nous n’avions vu les choses aussi grandes, jamais nous n’avions espéré autant », ont encore ajouté les cinq artistes, avant de remercier leurs équipes, amis et fans.