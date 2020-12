À la télé ce soir: soirée «James Bond» ou «Supercondriaque» (vidéos)

Agé de 40 ans, Romain Faubert vit seul. Et pour cause : la moindre bise, vecteur potentiel de maladies, déclenche chez lui une crise de panique. Ce photographe, qui illustre des dictionnaires médicaux en ligne, n’a qu’un seul véritable ami, son médecin, qui cherche pourtant à le caser pour se défaire de lui…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Goldfinger, à 23h30 sur France 2 – Quatre étoiles

de Guy Hamilton (1964)

Le tube de Shirley Bassey, l’Aston Martin DB5 « modifiée » par Q, le « Flying Circus » de Pussy Gallore et Gert Froebe dans le rôle du plus truculent des méchants de toute la saga dont cette troisième production reste l’une des plus emblématiques.

Mission évasion, à 20h15 sur Tipik – Trois étoiles

de Gregory Hoblit (2002)

Il est navrant que le titre français dévoile bêtement la clé de ce superbe film de guerre à l’ancienne mêlant des thèmes bien plus contemporains qu’il n’y paraît. Il n’empêche : on a droit en fin de compte à un double suspense et… à un double duel dans une ambiance de tension tout à fait exceptionnelle.

007 Spectre, à 21h05 sur France 2 – Trois étoiles

de Sam Mendes (2015)

Revoilà James Bond confronté à son ennemi ancestral : le patron d’une organisation criminelle d’envergure mondiale appelé Spectre… Les scénaristes du 24e titre officiel de la plus grande saga ciné de l’histoire n’ont pas osé aller jusqu’à donner au prédisposé Christoph Waltz le nom de Blofeld pour incarner le malfaisant bonhomme au chat blanc jadis joué par les Donald Pleasence, Telly Savalas et Charles Gray à l’époque des Sean Connery et George Lazenby : il a été rebaptisé Oberhausen et est censé disparu au terme de ce quatrième épisode de l’ère Daniel Craig. Toujours aussi spectaculaire et dénué d’humour.

Supercondriaque, à 21h05 sur TF1 – Deux étoiles

de Dany Boon (2014)

Cette histoire de « malade imaginaire » entraîné presque malgré lui dans un complot pseudo-terroriste n’est pas piquée des verts et le retour de Kad Merad dans le giron de son ami nordiste est une réussite totale. Le résultat est certes un peu tiré par les cheveux, mais n’est-on pas dans une comédie s’affichant sans aucun détour comme telle ?