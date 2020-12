Les lettres d’enfants au Père Noël, bouleversantes à cause de la pandémie

« Cher Père Noël. Je ne veux rien pour Noël, mais j'aimerais vous demander si vous pouvez me rendre un service : pouvez-vous s'il vous plaît trouver un remède pour le Covid-19 et nous le donner pour sauver le monde. Merci ». Cette demande, venue d’un enfant du nom de Jonah, donne le ton sur le genre de lettres que le Père Noël a pu recevoir cette année, comme le rapporte CNN. Alors qu’en temps normal les enfants veulent des cadeaux, ces courriers montrent à quel point en réalité, ce qui leur ferait vraiment plaisir, c’est que le cauchemar de la crise sanitaire se termine. Le symptôme d’une détresse sociale et émotionnelle qui n’épargne pas les plus jeunes.

C’est le cas de Kimberley, une fille de 13 ans venue du Texas, qui voudrait que le Père Noël pense non seulement à elle et sa fratrie, mais aussi à ses parents, avec un appareil d’entraînement pour sa mère et une veste imperméable pour son beau-père. « Cette année a été difficile pour nous tous à cause du Covid-19. Mon beau-père est le seul à travailler et à cause du Covid-19, il a dû arrêter de travailler à plein temps. Maintenant, il travaille moins à cause du Covid, et tout l'argent qu'il reçoit sert à payer le loyer et les factures », écrit-elle. Idem pour Alani, neuf ans : « Cher Père Noël, cette année a été difficile... A cause du corona... ma mère a dit qu'elle ne pouvait rien me donner pour Noël parce qu'elle n'était pas payée, et donc elle ne peut rien acheter », écrit-elle, avec un dessin de sa mère joyeuse aux côtés du Père Noël.