A letter from Bruce - Quatre étoiles

Pour les fans et pour les autres, un nouvel album de Springsteen, c’est déjà une bonne nouvelle en soi. On découvre douze titres enregistrés dans les conditions du live et qui n’en débordent pas moins de lyrisme.

Le disque tout entier se révèle plus que touchant : poignant avec, parfois, comme un faux air de testament. Toujours engagé et...